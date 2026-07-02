REALMONTE – Ha attirato gli sguardi di centinaia di bagnanti e curiosi il maestoso superyacht rimasto per diverse ore alla fonda davanti al litorale di Lido Rossello, nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Nodo a Mare. La sua presenza, impossibile da non notare, è diventata uno degli argomenti più commentati della giornata.

A documentare l’avvistamento è stato Lillo Alletto, che con il suo obiettivo ha immortalato l’imponente imbarcazione bianca, lunga oltre cento metri e dalle linee eleganti che ricordano quelle di una moderna nave da crociera.

Secondo quanto riferito da appassionati di nautica e osservatori del settore, si tratterebbe del Launchpad, il superyacht attribuito a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta. Non vi sono conferme sulla presenza a bordo del magnate statunitense, ma l’imbarcazione è ormai una presenza ricorrente lungo le coste siciliane durante il periodo estivo.

Negli ultimi anni il mega yacht era già stato avvistato in diversi tratti della costa dell’Isola, tra Catania, Taormina e Sciacca, confermando l’interesse dei grandi yacht internazionali per la Sicilia.

Il Launchpad, realizzato dai prestigiosi cantieri olandesi Feadship e consegnato nel 2024, misura circa 118 metri di lunghezza. Può ospitare una ventina di passeggeri in ambienti esclusivi, assistiti da un equipaggio numeroso, con dotazioni e comfort ai massimi livelli della nautica mondiale.

La sua sosta davanti a Lido Rossello non è passata inosservata. Decine di gommoni, piccole imbarcazioni e acquascooter si sono avvicinati, mantenendo le dovute distanze, per fotografare il gigante del mare e scattare un selfie con lo yacht sullo sfondo.

Un’immagine suggestiva che ha regalato un tocco di esclusività alla giornata estiva sul litorale di Realmonte, confermando come le coste agrigentine siano sempre più spesso inserite negli itinerari della grande nautica internazionale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp