Rapina a distributore carburanti, ritrovata bruciata auto banditi

E’ stata ritrovata bruciata l’utilitaria utilizzata dai banditi per la rapina compiuta al distributore di carburante “Sicilpetroli”, lungo la strada statale 115, in territorio di Licata. Il mezzo dato alle fiamme è stato abbandonato poco lontano la zona teatro dell’azione criminale.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno eseguito i rilievi sull’auto, oramai ridotta a carcassa annerita.

Il bottino è stato di 4.000 euro. Ad agire due individui incappucciati, e armati di pistola. La stessa stazione di servizio era stata presa di mira già una prima volta, l’11 agosto scorso, e anche in quell’occasione i malviventi si portarono via 4mila euro, e dopo il colpo, bruciarono la vettura. È chiaro che non si è trattata di una rapina improvvisata, ma al contrario di una raid pianificato.