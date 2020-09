A Fontanelle in programma confronto tra i candidati sindaci

Il Comitato Fontanelle Insieme incontra i candidati a Sindaco sul tema: “Periferie al centro”

Giovedì 10 Settembre, presso lo Spazio Polifunzionale “Mons. Russotto” alle ore 18.00 è in programma un incontro-confronto con i candidati a sindaco delle prossime elezioni amministrative, organizzato dal Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” sul tema: “Periferie al Centro”.

Crediamo sia importante – recita una nota del Comitato – ridurre le distanze tra centro cittadino e periferie, coinvolgendo le frazioni in un progetto di rilancio di tutto il territorio. Le frazioni non possono essere dimenticate e anzi fanno parte del tessuto cittadino, per questo vanno valorizzate: dal decoro urbano e i servizi necessari, allo sviluppo della mobilità, dalla progettazione culturale agli investimenti pubblici capaci di mobilitare anche risorse private per rendere competitivi anche i territori più distanti dal centro cittadino, puntando alla qualità della vita e alla rigenerazione urbana.

L’incontro, in seguito all’emergenza sanitaria internazionale, si terrà solo con la stampa e trasmesso in diretta sui social, garantendo così il pieno rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.

Sarà un’occasione per confrontarsi e riflettere, gettando le basi concrete su quelle che devono diventare le priorità per tutti i quartieri della nostra città che ad oggi rappresentano delle potenziali risorse da valorizzare e salvaguardare.