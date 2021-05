Rally, Mirabile e Calderone sul podio della Targa Florio

“Siamo soddisfatti per la seconda posizione assoluta finale,”. A distanza di pochi giorni commentano così il risultato della Targa Florio i due piloti, l’agrigentino Maurizio Mirabile e il castelterminese Rino Calderone. I due, a bordo della Skoda Fabia Rs.. si sono classificati 2 assoluti (1 di classe e 1 di gruppo e 1 di gruppo r ) al termine di un difficile percorso tra le Madonie.

“Gara molto difficile perché la nostra strategia di gara non ci ha premiati – spiegano- tanto che al primo giro abbiamo perso parecchi secondi. Anche se non è stato facile – aggiungono Mirabile e Calderone- siamo riusciti comunque a rimontare. Prendere parte a questa competizione è sempre emozionante – continuano- perché la Targa Florio per noi Siciliani rappresenta la storia. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di farne parte e ci hanno sostenuti. Dal nostro sponsor al nostro team M-Sport e in particolare tutti i nostri amici che nonostante le restrizioni anticovid non ci hanno fatto mai mancare il tifo e il sostegno” concludono.