Comune deve risarcire Giuseppe Di Rosa

Il consiglio comunale di Agrigento ha approvato un debito fuori bilancio a favore dell’ex consigliere comunale, Giuseppe Di Rosa, a seguito di una sentenza del tribunale di Agrigento. 4.037 euro: questa la somma che il comune di Agrigento dovrà “sborsare”. L’ente, con l’allora sindaco Firetto, aveva citato in giudizio Di Rosa per diffamazione a seguito di alcune dichiarazioni rese a mezzo stampa. L’ex consigliere comunale era stato assolto. “Come più volte ho richiesto al Comune di Agrigento- commenta Di Rosa- invierò io stesso con pec, copia della Delibera del Consiglio Comunale alla Corte dei Conti, onde richiedere qualora non lo faccia il Comune di Agrigento, che la somma venga addebitata a chi ha effettuato la denuncia nei miei confronti pur consapevole che non avevo assolutamente commesso nessun reato”. A votare la delibera 15 consiglieri sui 17 presenti, Vaccarello e Brucculeri hanno abbandonato l’aula. Assente alla seduta il consigliere Firetto.