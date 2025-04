In occasione del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, è stato annullato l’evento speciale delle visite teatralizzate in notturna al teatro Pirandello di Agrigento previsto per giovedì 24 aprile. “La decisione – si legge in una nota della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento – è stata presa in segno di rispetto per il momento di cordoglio che coinvolge l’intera nazione. Ringraziamo il pubblico per la comprensione”.

Salta quindi il ciclo di visite teatralizzate in notturna per celebrare una doppia significativa ricorrenza: l’aprile del 1880 veniva inaugurato per la prima volta il Teatro Municipale e l’anniversario dei 30 anni dalla riapertura del Teatro, avvenuta il 29 aprile 1995 alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, dopo un lungo restauro che ne ha restituito alla città la piena fruibilità. Per celebrare queste due importanti tappe della sua storia, la Fondazione Teatro Pirandello aveva organizzato una serata immersiva ed emozionante con le visite teatralizzate a cura di Savatteri Produzioni.

