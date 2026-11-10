Furto di autovettura a Canicattì nelle ore notturne. Questa volta i soliti ignoti hanno preso di mira via Don Bosco, riuscendo a sottrarre una Fiat Uno parcheggiata lungo la strada. L’utilitaria appartiene a un’impiegata pubblica del posto di 62 anni.
Ad accorgersi dell’amara sorpresa è stato il nucleo familiare il mattino successivo; una volta constatata la sparizione del mezzo, il marito della donna, un pensionato della città, si è recato immediatamente presso la Stazione dei carabinieri di Canicattì per sporgere la formale denuncia contro ignoti.
I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare a risalire agli autori del colpo. Al vaglio degli investigatori potrebbero esserci le immagini di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica del raid.
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