È fissata per il prossimo 2 dicembre al Tribunale di Sciacca la prima udienza del processo a carico di un 44enne, rinviato a giudizio con la pesante accusa di violenza sessuale. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare al termine della fase di discussione in aula. La vicenda risale al 2019. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imputato avrebbe fatto salire a bordo della propria auto una donna che in quel momento si trovava sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rendendola vulnerabile.

Invece di riaccompagnarla, l’uomo l’avrebbe condotta all’interno di una casa di campagna di proprietà di un amico, abusando di lei. Le indagini avevano già coinvolto anche il proprietario dell’immobile, la cui posizione era stata stralciata e che per gli stessi fatti era già finito a processo in precedenza. Ora, a distanza di anni, anche il presunto autore materiale della violenza dovrà rispondere delle proprie azioni davanti al collegio dei giudici del tribunale saccense.

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