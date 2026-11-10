Un progetto che unisce scuola, sanità e inclusione per rendere le farmacie sempre più accessibili ai cittadini. Venerdì 13 novembre prossimo, alle 11, nell’aula magna del plesso Ipia, dell’IISS Don Michele Arena a Sciacca, si terrà la cerimonia di consegna degli espositori in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) destinati alle farmacie dell’Agrigentino che hanno aderito all’iniziativa “Farmacia in pratiCAA”. Determinante il sostegno dell’Ordine dei farmacisti che ha finanziato con un contributo di 2.000 euro la realizzazione degli espositori destinati alle farmacie aderenti.

“Le farmacie sono presidi di prossimità aperti a tutti i cittadini e hanno il dovere di essere sempre più accessibili e inclusive – afferma il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Maurizio Pace – Abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto perché coniuga attenzione alla persona, innovazione nei servizi e sensibilità verso chi incontra difficoltà nella comunicazione. Il coinvolgimento degli studenti rappresenta, inoltre, un valore aggiunto perché contribuisce a diffondere tra le nuove generazioni una cultura dell’inclusione e dell’accoglienza”.

I contenuti dei supporti sono stati elaborati dagli studenti dell’Istituto all’interno di un percorso educativo dedicato all’inclusione e all’abbattimento delle barriere comunicative. Gli espositori utilizzano la Comunicazione Aumentativa Alternativa per facilitare il dialogo tra farmacisti e cittadini con bisogni comunicativi complessi, contribuendo a rendere più accessibili i servizi offerti dalle farmacie.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la farmacia rappresenta uno dei principali presidi sanitari di prossimità. Attraverso simboli e supporti visivi, il progetto mira a favorire l’interazione e l’accesso ai servizi anche da parte di persone con disturbi dello spettro autistico, disabilità cognitive, afasia, difficoltà linguistiche e altre condizioni che possono rendere più complessa la comunicazione tradizionale.

Nel corso della mattinata interverranno la dirigente scolastica Daniela Rizzuto e il presidente Pace che affronterà il tema “Il ruolo della farmacia, tra passato, presente e futuro”. Seguirà la presentazione del progetto “Farmacia in pratiCAA” da parte delle studentesse del corso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’istituto. La cerimonia rappresenterà anche l’occasione per la consegna ufficiale degli espositori alle farmacie che hanno aderito al progetto, avviando concretamente un percorso di accessibilità e inclusione all’interno dei presidi farmaceutici del territorio.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “AbbracCiAA la cultura… in pratiCAA”, promosso dall’istituto scolastico e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale.

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