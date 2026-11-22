È stato il profondo smarrimento notato negli occhi delle sue figlie a spingere un padre a presentare denuncia, facendo emergere un drammatico contesto di violenze domestiche durato almeno due anni. Una vicenda giudiziaria che ha ora portato alla condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno per la madre delle piccole, una donna di 43 anni, e per il suo compagno, un 55enne di Agrigento.

La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como, Maria Elisabetta De Benedetto, al termine delle indagini coordinate dal pubblico ministero Alessandra Bellù.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a partire dal 2020 le due sorelline – di appena 4 e 8 anni – sarebbero state costrette ad assistere ad atti sessuali e a subire abusi, con il coinvolgimento attivo della madre, che le avrebbe persuase della presunta “normalità” di quei gesti ricorrendo anche alla minaccia dell’intervento dei servizi sociali.

Attualmente l’uomo si trova detenuto in carcere, mentre la donna è sottoposta al divieto di avvicinamento alle figlie e al divieto di dimora in provincia di Como. Le due minori, affidate al padre, proseguono intanto il loro percorso di recupero.

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