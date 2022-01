Raid in una scuola, vandali hanno tentato di appiccare il fuoco

Ignoti vandali si sono intrufolati, domenica sera, all’interno della scuola alberghiero “Filippo Re Capriata” di via Campobello, a Licata. Hanno provocato dei danni in alcuni ambienti, e hanno provato ad appiccare il fuoco in alcune delle aule.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i poliziotti del locale Commissariato, e i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che sono riusciti a spegnere il principio di incendio.

Gli agenti hanno avviato le indagini nel tentativo di individuare gli autori del brutto gesto teppistico.