Raid in una casa: rubate le telecamere di videosorveglianza

Furto in una villetta di proprietà di un settantenne pensionato canicattinese. I malviventi hanno smontato e portato via le quattro telecamere, una delle quali posizionate al cancello di ingresso, dell’impianto di video sorveglianza, collocate all’esterno della residenza, abitata soltanto in alcuni periodi dell’anno. L’anziano dopo la scoperta ha denunciato il furto al Commissariato di polizia di Canicattì.

Il raid è stato compiuto nelle ore notturne. Verosimilmente, i delinquenti che sono entrati in azione sono stati almeno due. Non si sono curati di essere scoperti, quasi sicuramente, sapendo di non essere ripresi, in quanto gli occhi elettronici in questo periodo non erano funzionanti.

Gli agenti hanno eseguito il sopralluogo, e con il supporto dei rilievi degli specialisti della Scientifica si sta provando a identificare i ladri.