Chiede soldi alla madre, al rifiuto scoppia il caos

Ha chiesto on insistenza, e per l’ennesima volta, i soldi alla mamma, ma quest’ultima si è rifiutata, e in poco tempo, è scoppiato il parapiglia all’interno di un’abitazione del centro storico di Agrigento. Protagonista un ventenne di Agrigento, che avrebbe insultato e forse anche minacciato la donna, tant’è che la stessa per evitare di essere aggredita, si è rinchiusa nello sgabuzzino di casa, e ha chiamato in lacrime, il numero unico d’emergenza 112.

Sul posto, in pochi attimi sono accorse le pattuglie della sezione Volanti della Questura agrigentina. Gli agenti hanno riportato la calma, ed hanno raccolto il racconto della madre. Poi hanno redarguito il ventenne. Alla donna, i poliziotti hanno chiesto se intendesse o meno formalizzare una querela a carico del figlio, ma non se l’è sentita.