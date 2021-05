Notte di fuoco, bruciano le auto di casalinga e bracciante

C’è il coprifuoco per contrastare il Covid, ma la verità è che il fenomeno degli incendi notturni, quasi sempre frutto di raid mirati, in provincia di Agrigento, non sembra arrestarsi. Tanto che nel corso delle ore notturne a Licata, tra le vie Casano e Soldato Giuseppe Cardella, nel quartiere della “Playa”, è divampato un maxi rogo.

Le fiamme si sono sviluppate da una Alfa Romeo di proprietà di una casalinga, ma ben presto l’incendio si è propagato ad una Bmw, appartenente ad un bracciante agricolo. Ad accorgersi del rogo, alcuni abitanti della zona. L’allarme è scattato nell’immediatezza, anche se le fiamme hanno avuto tutto il tempo, di estendersi.

Super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, i quali, hanno limitato i danni. I pompieri e i poliziotti del Commissariato cittadino, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, hanno eseguito un sopralluogo per cercare di risalire alle cause del rogo.

Nessun contenitore o tracce di liquido infiammabile sono stati rinvenuti nei paraggi. L’ipotesi privilegiata è quella dell’attentato incendiario, per cause sconosciute. Anche se in mancanza di certezze non è escluso il fatto accidentale.