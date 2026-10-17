La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di due ragazze e un ragazzo, tutti agrigentini, accusati di danneggiamento e getto pericoloso di cose. La vicenda riguarda un episodio avvenuto la notte dell’8 marzo del 2025, quando un gruppo di cinque giovani avrebbe scagliato delle pietre contro le vetrate dell’istituto comprensivo Castagnolo-Esseneto, nel quartiere del campo sportivo di Agrigento.

La sassaiola danneggiò vetrate e zanzariere. Il giudice del tribunale per i minorenni di Palermo Teresa Ciccarello ha fissato l’udienza per il 17 giugno 2027. Era stata una residente della zona, affacciata al balcone di casa, a riprendere il raid con il suo telefono cellulare e a chiamare la polizia. Gli agenti avevano rintracciato i ragazzi poco dopo, nei pressi della chiesa Don Guanella. Per i due maggiorenni coinvolti nel raid procede separatamente la Procura di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp