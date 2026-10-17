I cantieri aperti in città e i conseguenti, pesanti disagi alla viabilità urbana finiscono nell’arena politica di Palazzo dei Giganti. Al centro delle polemiche ci sono i lavori portati avanti da Aica (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) e, in particolare, le enormi difficoltà che gli automobilisti stanno incontrando nel raggiungere l’ospedale “San Giovanni di Dio”. Una situazione di stallo che ha spinto il consigliere comunale Pasquale Spataro a presentare un’interrogazione formale e urgente indirizzata al sindaco di Agrigento, chiedendo risposte immediate sulle iniziative che l’amministrazione intende adottare per superare l’emergenza.

Secondo quanto denunciato dall’esponente politico, i lavori stradali – che a suo giudizio non verrebbero eseguiti nelle ore notturne o su più turni per accelerare i tempi – avrebbero provocato un aumento esponenziale del flusso veicolare lungo le principali arterie che conducono al nosocomio agrigentino. «Una situazione critica – sottolinea con forza Spataro – che rischia di avere ripercussioni persino sul fondamentale diritto alla salute, rendendo estremamente difficoltoso e rallentato il raggiungimento della struttura sanitaria, anche per i mezzi di soccorso». Da qui la richiesta perentoria di sapere se il primo cittadino sia a conoscenza di tali criticità e se intenda avviare controlli rigorosi sull’operato e sulla gestione dei cantieri da parte di Aica.

L’interrogazione di Spataro non si limita alla zona ospedaliera ma traccia una mappa dei disagi che stringe l’intera città. Sotto la lente d’ingrandimento sono finite le pessime condizioni del manto stradale, ridotto a una groviera di buche nei tratti interessati dagli interventi idrici. Il consigliere chiede conto dei piani del Comune per il ripristino di una viabilità sicura. Riflettori accesi anche sulla frazione balneare di San Leone e, in particolare, sull’area di piazzale Giglia: l’atto ispettivo pretende scadenze certe sulla fine dei cantieri che stanno paralizzando il quartiere costiero.

Infine, non manca una dura stoccata politica alla gestione amministrativa della città. Spataro critica apertamente la forte esposizione mediatica della giunta, accusata di concentrarsi eccessivamente sulla comunicazione virtuale a scapito dei problemi reali. Con un chiaro riferimento ironico ai post in stile Cateno De Luca, il consigliere ha esortato l’amministrazione a far seguire alle attività online delle risposte concrete alle esigenze quotidiane della comunità. L’obiettivo della missiva è dunque quello di ottenere chiarimenti netti su tempi, controlli e contromisure. «I cittadini sono esasperati, adesso aspettiamo risposte», conclude Spataro.

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