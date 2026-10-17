Si è conclusa con la consegna della borsa di studio promossa dal BCC Agrigentino la giornata di approfondimento “Economia e Ambiente”, tenutasi presso l’IISS “Gallo-Sciascia” di Agrigento. Ad aggiudicarsi il premio, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, è stato Mattia Carapezza, studente dello stesso istituto. Il giovane si è distinto per la realizzazione di un filmato dedicato al tema “Il valore della sostenibilità ambientale”. La commissione giudicatrice, formata dalla dottoressa Emanuela Alletto, dall’avvocato Alberto Cutaia e dall’ingegnere Ivano Midulla, aveva esaminato le numerose candidature pervenute nei mesi scorsi.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito di un incontro focalizzato sulle sfide della transizione ecologica, organizzato dall’istituto scolastico in collaborazione con l’istituto di credito. L’iniziativa trae origine dal bando lanciato nel giugno 2025 in occasione del convegno “Energia ed Economia in evoluzione”, svoltosi al Teatro Pirandello di Agrigento con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri. Durante questo appuntamento, la banca, unica ad avere sede legale nel capoluogo agrigentino, aveva riaffermato la propria sensibilità verso le tematiche ambientali introducendo specifiche soluzioni di credito “green” destinate a famiglie e imprese.

L’assegnazione di questa borsa di studio rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso orientato allo sviluppo sostenibile e al sostegno delle nuove generazioni.

“Il nostro istituto è da sempre attento alle esigenze del territorio e alla valorizzazione dei suoi giovani talenti – ha dichiarato il presidente del Banco di Credito Cooperativo Agrigentino Angelo Vita -. Investire nella formazione e nella consapevolezza ecologica delle nuove generazioni significa porre le basi per uno sviluppo economico duraturo e rispettoso dell’ambiente. Il lavoro presentato da Mattia Carapezza dimostra quanta sensibilità e creatività vi sia tra i nostri ragazzi quando si affrontano temi centrali come la transizione ecologica. Come banca della comunità, continueremo a promuovere e affiancare progetti capaci di coniugare crescita sociale, sostenibilità ed eccellenza educativa”.

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