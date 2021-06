Rai Gulp, Valentina Caminecci racconta la Valle dei Templi ai ragazzi

La Valle dei Templi approda “La Banda dei FuoriClasse” in onda lunedì 14 giugno, alle 15, su Rai Gulp. Il programma, condotto da Mario Acampa, nato per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato. La puntata comincia con l’isola di Procida. Il maestro Alex Corlazzoli dedicherà la lezione all’isola che si trova in provincia di Napoli, mentre la divulgatrice del giorno l’agrigentina Valentina Caminecci, farà scoprire la Valle dei Templi di Agrigento. A seguire nuovo appuntamento con la zoologa Mia Canestrini che spiegherà tutto ciò che si può imparare in un bosco. Federico Taddia presenta 5 nuovi libri nella rubrica “FuoriLegge”. Una bella vetrina per la Valle dei Templi considerato che i ragazzi possono interagire anche tramite Instagram (@rai_gulp), Facebook e Twitter. La puntata sarà disponibili anche Rai Play.