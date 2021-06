Marco Floris & The Great Music Band è felice di comunicare l’uscita nelle piattaforme digitali di YouTube e SoundCloud del primo album di inediti rock/pop in lingua italiana ” Eccomi qua!” scritti e cantati da Marco Floris, musiche arrangiate da Andrea Lentini ” Great ” e che include il brano ” come per magia ” cantato da Anna Rita Floris.

“Si ringrazia per la registrazione, mixaggio e masterizzazione – si legge in una nota- lo Studio Audio One Service di Mimmo Petrella a Favara.”