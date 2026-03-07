Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. In provincia di Agrigento ecco tutti i siti visitabili e i relativi orari: Valle dei Templi: dalle 8.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19); Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”: dalle 9 alle 19.30; Casa Museo Luigi Pirandello: dalle 9 alle 19.30; Fabbriche Chiaramontane – Mostra “Insulae Aqua”: dalle 9.30 alle 17.30; Area archeologica di Eraclea Minoa: dalle 9.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17); Area archeologica di Villa Romana – Realmonte: dalle 9 alle 19; Museo regionale della Badia – Licata: dalle 9 alle 13; Castello Sant’Angelo – Licata: dalle 9 alle 13; Palazzo Panitteri e Monte Adranone – Sambuca di Sicilia: dalle 9 alle 13.

