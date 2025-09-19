I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno dato un’immediata risposta alla rapina ai danni del ventottenne favarese, bloccato, stordito con lo spray al peperoncino e derubato della Mercedes classe A, in contrada “Fondacazzo”, tra Villaseta e il Quadrivio Spinasanta. Auto poi ritrovata abbandonata e incidentata in via Dante. Gli agenti hanno identificato e posti in stato di fermo gli autori: un ventisettenne e una ventinovenne, entrambi di nazionalità marocchina, residenti ad Agrigento e Favara.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari nelle loro residenze sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, una bomboletta di spray al peperoncino, le chiavi dell’auto rubata al giovane favarese e poco meno di mezzo chilo di marijuana. Le accuse sono di rapina e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga è stata rinvenuta nella disponibilità della donna. L’intera indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Le indagini però proseguono per capire se i due giovani possano essere i responsabili di un’altra rapina avvenuta nei giorni scorsi, con le stesse modalità, a Villaseta. In quell’occasione un ragazzo è stato aggredito con lo spray, picchiato e rapinato del borsello.

