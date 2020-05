Ragazzino caduto dalla bicicletta, diagnosticato un trauma cranico

Ha riportato un trauma cranico, e nelle prossime ore sarà trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo, il quattordicenne di Palma di Montechiaro, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il ragazzino in sella alla sua bicicletta, l’altro giorno, mentre stava percorrendo Corso Brancatello, è caduto a terra. Nell’urto con il suolo il ragazzo ha sbattuto la testa.

E’ stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, nonché lievi escoriazioni sparse in varie parti del corpo. A preoccupare i sanitari una frattura alla base cranica.

Per questo motivo è stato deciso per il trasferimento nella meglio attrezzata struttura sanitaria della capoluogo siciliano per monitorare meglio il quadro clinico.

Da una prima valutazione non verserebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro hanno operato i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, e i poliziotti del locale Commissariato. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.