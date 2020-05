Donna morta per Coronavirus, procura apre un’inchiesta

Aperta un’inchiesta sulla morte per Covid di Maria De Gregorio, 76 anni. La tragica storia, che accomuna diverse persone uccise dal virus, in questo caso però ha dei risvolti ancora poco chiari.

La donna è stata curata come paziente Covid e il tampone, nonostante le pressioni dei figli, le è stato fatto solo un giorno prima di morire.

A chiarire la vicenda sarà la Procura di Enna, che ha aperto un fascicolo ancora a carico di ignoti che ipotizza il reato di epidemia colposa per la morte avvenuta lo scorso marzo all’ospedale di Piazza Armerina, dove la signora, originaria di Pietraperzia, era stata trasferita da Enna dove era stata invece ricoverata per i problemi dovuti a una fibrosi polmonare.