Una caduta, la corsa in ospedale e la paura per le sorti di una donna di ben 100 anni. Ma quella che poteva trasformarsi in una drammatica vicenda per una paziente centenaria si è conclusa con una bellissima pagina di buona sanità, scritta interamente corsie del San Giacomo d’Altopasso di Licata. La donna è giunta al pronto soccorso della struttura agrigentina con una frattura del femore.

Data l’età avanzata, l’equipe del reparto di Ortopedia e Traumatologia è intervenuta con tempestività, sottoponendo la paziente a un delicato ma perfettamente riuscito intervento chirurgico.

Per ridurre al minimo l’impatto sul fisico della donna e limitare lo stress operatorio, i chirurghi hanno utilizzato un chiodo endomidollare con una tecnica mininvasiva. La chiave del successo del trattamento è risieduta nell’approccio multidisciplinare: un lavoro di squadra coordinato che ha visto collaborare in stretta sinergia ortopedici, anestesisti, cardiologi e riabilitatori, supportati dall’efficienza del personale di reparto e della sala operatoria.

I risultati hanno superato le aspettative. Ad appena 48 ore dal ricovero, la centenaria ha mostrato una straordinaria forza d’animo iniziando subito il percorso di riabilitazione e la rieducazione alla deambulazione assistita. Una ripresa record che ha stupito gli stessi medici: dopo soli cinque giorni di degenza, la paziente è stata ufficialmente dimessa in buone condizioni.

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