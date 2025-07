Carabinieri e polizia di Stato nell’ultimo weekend appena trascorso hanno denunciato due conducenti di veicoli “pizzicati” ubriachi. A San Leone, i militari dell’Arma del nucleo Radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un 23enne di Favara, sorpreso alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico tre volte il limite consentito.

Ad Agrigento, gli agenti della sezione Volanti della Questura, hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 33enne, trovato ubriaco alla guida di un’autovettura. Entrambi devono rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente. Il 33enne inoltre è stato sanzionato per non essersi fermato all’Alt imposto dalla polizia.

