Quando si hanno bambini piccoli, ogni giorno è un viaggio imprevedibile alla ricerca dell’equilibrio fra la loro gestione e quella di casa e lavoro. Per quanto riguarda il secondo aspetto, tra i crucci maggiori dei neo genitori ci sono le pulizie. Come conciliarle con la presenza di bambini in casa, evenienza frequente quando sono molto piccoli o nei giorni in cui sono malati? Vediamo qualche consiglio pratico nelle prossime righe!

Cosa si può fare subito?

Respira, guardati intorno mentre sei in casa e chiediti “Cosa si può fare subito?”: se ti accorgi che ci sono dettagli che possono essere sistemati in massimo cinque minuti, procedi senza esitare.

Questo consiglio chiama in causa un approccio di buonsenso valido in diversi momenti della vita: perseguire un obiettivo facendo piccoli passi ogni giorno rende tutto meno gravoso.

Tornando un attimo al capitolo delle pulizie ricordiamo che, mettendo in atto il suggerimento appena descritto, è possibile, quando arriverà il momento di dedicare ore ed ore all’igiene della casa, trovarsi con decisamente meno problemi da affrontare.

Acquista gli elettrodomestici giusti

Esistono elettrodomestici che, a ragione, si possono definire come dei veri e propri salvavita per chi deve conciliare pulizia della casa e gestione dei bambini piccoli. Giusto per citarne uno, ricordiamo che l’aspirabriciole è uno strumento indispensabile per chi ha bambini: per rendersi conto della sua importanza, basta ricordare il momento della merenda, dopo il quale è normale trovarsi con la cucina che è tutto tranne che pulita.

Grazie a questo strumento prezioso – i modelli più innovativi sono compatti, silenziosi e rapidi – nel giro di pochi secondi il problema è risolto.

Il potere dei rumori bianchi

Quando si hanno bambini piccoli in casa e la necessità di gestire anche le pulizie, un altro trucco per conciliare tutti gli impegni prevede il fatto di partire con l’utilizzo degli elettrodomestici che producono rumori bianchi.

Sì, il principale è l’aspirapolvere!

Soprattutto sui neonati, questi rumori, che coprono tutto lo spettro dei suoni udibili dall’orecchio umano e che si contraddistinguono per un pattern di ripetitività, hanno uno straordinario effetto calmante. A cosa è dovuto? A diversi fattori, tra i quali è possibile ricordare il fatto di averli già sentiti nell’utero materno – ricordiamo che l’udito fetale si sviluppa attorno alle 25 settimane di gravidanza – e il loro essere in grado di mascherare gli altri rumori ambientali.

Scegliendo bene il momento della giornata da dedicare alle pulizie, grazie ai rumori bianchi si hanno grandi chance di gestirle con il piccolo addormentato. Un suggerimento utile è di procedere dopo la poppata: se questa è stata soddisfacente, nella maggior parte dei casi il bambino è profondamente rilassato e, di riflesso, più propenso a cadere fra le braccia di Morfeo grazie ai rumori bianchi.

Supporti di baby wearing

Un altro espediente prezioso da considerare quando si punta a conciliare gestione delle pulizie e dei bambini piccoli in casa è il ricorso ai supporti di baby wearing. Il consiglio è di prenotare una consulenza con un professionista del settore già prima del parto.

Pensare che sia sufficiente acquistare la prima fascia che si trova sul mercato è un grave errore: ne esistono di diversi tipi – lo stesso si può dire per i marsupi e per il supporto intermedio, ossia il Mei Tai – con diversi livelli di elasticità e con compatibilità, di riflesso, a bambini in vari range di peso.

Numerose sono anche le legature da conoscere se si ha davvero intenzione di rendere questi supporti, che garantiscono importanti vantaggi pratici, compagni della propria quotidianità di genitore.

Altro suggerimento che fa la differenza: in ottica di risparmio, può avere il suo perché noleggiarli dopo essersi informati sulla presenza, nelle vicinanze della propria abitazione, di realtà che si occupano di fornire questo servizio (negli ultimi anni, il loro numero è aumentato notevolmente).

