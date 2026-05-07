Venerdì 8 maggio sarà intitolata una via al caporal maggiore Nicola Casà di Raffadali, il parà effettivo alla Brigata Paracadutisti Folgore di Pisa, perito in un incidente nei pressi di Tarquinia alla vigilia della sua partenza per una missione di pace. A 15 anni da quel tragico 25 febbraio del 2011, Raffadali e l’Esercito Italiano non vogliono dimenticare il sacrificio di un ragazzo che è rimasto nel cuore di tutti. L’ex via San Vito sarà intitolata a Nicola Casà.

Alle 11 ci sarà il raduno alla villa Saetta e Livatino, al Voltano, dopodiché partirà il corteo verso la via Caporal Maggiore Nicola Casà (ex via San Vito). Quindi si procederà alla scopertura di una targa toponomastica, alla quale seguiranno gli interventi delle autorità politiche e militari. Oltre ai familiari e ai tanti amici di Nicola Casà, ci sarà il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

Saranno presenti il colonnello Alessio Di Marzio, il tenente colonnello Nino Giuffrida e una folta delegazione di militari. Sarà un momento di grande commozione e Raffadali tutta si stringerà attorno alla famiglia nel ricordo di uno dei suoi figli migliori.

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