Il Lions Club Agrigento Host, presieduto dalla dottoressa Egla Tornambè Corallo, in collaborazione con la dottoressa Teresa Pisano, nota odontoiatra agrigentina, ha organizzato un service denominato “Missione Sorriso Sano e Divertente”, tenutosi stamani presso l’Istituto Comprensivo – Scuola Primaria “Lauricella” di Agrigento. “Con questo importantissimo service, rivolto principalmente ai bambini – dichiara la presidente Egla Tornambè Corallo – si fornisce un ulteriore contributo all’azione di prevenzione anche in campo odontoiatrico, come per le altre specialità mediche, portata avanti durante il mio anno sociale”.

La dottoressa Teresa Pisano spiega l’importanza della “prevenzione primaria” mediante visite odontoiatriche periodiche in età precoce, atte a intercettare le lesioni cariose mediante il monitoraggio delle condizioni di igiene orale, l’eliminazione dei fattori di rischio presenti nella dieta alimentare e l’adozione di interventi finalizzati ad evitare l’insorgenza e lo sviluppo delle malocclusioni.

Durante la giornata, dopo aver creato un’interazione con gli alunni sulle buone norme da seguire per mantenere una bocca ed un sorriso sano, è stato distribuito un opuscolo informativo redatto dalla stessa odontoiatra, con cui si spiegava quale fosse l’importanza dell’uso corretto dello spazzolamento dentale nonché dei dentifrici fluorati, la visualizzazione della piramide alimentare con la specifica indicazione dei cibi nocivi e di quelli non nocivi per i denti; infine ci si rivolgeva inoltre anche ai genitori per una supervisione durante le manovre di igiene orale per i più piccoli.

La giornata di prevenzione ha visto anche la collaborazione di Colgate, leader nell’igiene orale, mediante la distribuzione di kit di prevenzione della Elmex, materiale informativo, matite e diplomi per premiare i bambini. “In ultimo – conclude la nota -, un doveroso ringraziamento va al dirigente scolastico Rosetta Greco, che ha permesso lo svolgimento del service, e ai bambini sempre molto collaboranti, attenti e vogliosi di sorridere”. Con questo service i Lions continuano a mostrare una forte sensibilità e sostegno alla prevenzione della salute verso le nuove generazioni in modo da creare ambienti sani e stili di vita corretti.

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