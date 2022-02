Raffadali ha dato l’ultimo saluto al giovane ucciso dal padre

Dolore, lacrime e rabbia per l’ultimo saluto a Vincenzo Gabriele Rampello il 24enne di Raffadali, assassinato dal padre polizotto Gaetano Rampello, martedì scorso primo febbraio in piazza Progresso. Durante i funerali che si sono svolti con il rito evangelico, per volontà del sindaco Silvio Cuffaro, la città si è fermata, negozi chiusi e bandiere a mezz’asta per il lutto cittadino.

Il ragazzo ucciso è stato freddato dal padre con 14 colpi di pistola dopo l’ennesima lite. Secondo quanto emerso durante l’interrogatorio, Gaetano Rampello avrebbe reagito ad un’aggressione, dopo che Vincenzo si sarebbe impossessato del suo portafogli per rubare altri 15 euro.

“Ho perso il controllo, ero preso dalla rabbia, dopo aver subito nel tempo numerose minacce da parte di mio figlio che, quando si arrabbiava, diventava un demonio. Ricordo di aver sparato diversi colpi. Poi ho inserito la sicura, ho messo l’arma in fondina e non ho controllato i colpi rimasti nel serbatoio”, la versione fornita dal poliziotto durante l’interrogatorio.

L’uomo subito dopo l’omicidio ripreso dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona, si è allontanato. Ha percorso la via Cordova, ha raggiunto Porta Agrigento e seduto alla fermata del bus ha chiamato i carabinieri. “Ho ucciso mio figlio”, ha detto piangendo all’operatrice del 112.