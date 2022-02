Colpo grosso in casa di commerciante: rubati 35mila euro e oro

Si sono intrufolati all’interno di un’abitazione, e sono riusciti a forzare e ad aprire la cassaforte, quindi, si sono impossessati del contenuto, ben 35 mila euro in contanti, e l’oro di famiglia. Il maxi furto è stato messo a segno in un’abitazione di via Osoppo a Canicattì. Un colpo sul quale stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia.

I ladri sono entrati in azione fra le 18 e le 21, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa. Hanno prima forzato la porta di ingresso, e una volta dentro si sono diretti verso la cassaforte. Arraffato il bottino sono scappati.

A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, è stato il proprietario: un commerciante di 54 anni, del luogo. Sul posto i militari dell’Arma che hanno avviato l’attività investigativa. Come primo passaggio appare scontato però che i carabinieri abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.