Sessanta cavalli e altrettanti cavalieri hanno partecipato sabato scorso al raduno equestre annuale promosso a Ribera dall’associazione Cavalieri delle Antiche Tradizioni presieduta da Angelo Cocchiara. La passeggiata a cavallo alla scoperta del territorio, alla quale hanno partecipato appassionati provenienti da ogni parte della provincia di Agrigento ma anche dal Nisseno e dal Palermitano, si è svolta tra la località balneare di Piana Grande e Ribera. Durante la giornata momenti di pausa con ristoro a base di frutta e focacce locali, a pranzo un menù con i prodotti tipici del territorio.

