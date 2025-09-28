La città di Agrigento si prepara per l’ultimo saluto al cinquantenne istruttore di tennis e padel, Marco Chiaramonti, deceduto la sera di sabato 20 settembre scorso a seguito di un incidente stradale che si è verificato in viale Emporium tra il Villaggio Peruzzo e San Leone. Domani, lunedì 29 settembre, sarà una giornata di dolore e preghiera. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali.

La cerimonia funebre si svolgerà alle 15,30 nella Basilica dell’Immacolata in piazza San Francesco, sotto la via Atenea. Durante la celebrazione, bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici, uffici comunali fermi, negozi e attività commerciali con le saracinesche abbassate. Disposta anche la sospensione di eventi e manifestazioni ludiche o ricreative in segno di rispetto.

“L’amministrazione comunale – si legge nella determinazione sindacale firmata dal primo cittadino – ha proclamato la giornata di lutto in segno di cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Chiaramonti, persona molto conosciuta e stimata in città per le sue doti professionali e umane”.

