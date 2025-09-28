L’attesa è finita: l’Akragas targata Salvatore La Porta si prepara a debuttare nel campionato di Promozione – girone D. Domani pomeriggio, alle 16 allo stadio Esseneto, i biancazzurri vivranno la prima tappa di un percorso che si annuncia emozionante ma pieno di insidie. Sfida contro la Pro Ragusa.

Alla vigilia della sfida, a parlare sono stati mister Seby Catania e Alexandro Noto, colonne di un gruppo che sente sulle spalle il peso e l’orgoglio di rappresentare Agrigento.

L’allenatore biancazzurro ha messo in guardia sulla difficoltà della gara, sottolineando al tempo stesso l’importanza della città:

«Affrontiamo una squadra che lo scorso anno ha fatto un grande campionato, guidata da un giovane allenatore bravo e preparato. Sarà un avversario scomodo, ma dall’altra parte ci sarà un’Akragas che ha voglia di continuare il percorso iniziato il 4 agosto. È la prima partita in casa e non vogliamo deludere i nostri tifosi. Per ottenere risultati importanti – ha ribadito Catania – serve l’apporto di tutti: non solo della squadra ma di tutta la città di Agrigento».

Sulla stessa linea il difensore Alexandro Noto, pronto a mettersi al servizio della squadra e della curva:

«Ogni partita ha una storia a sé. Archiviata la Coppa Italia, ora dobbiamo rimanere concentrati. Giocare nell’Akragas significa avere alle spalle un pubblico caloroso che ti dà sempre una spinta in più. Sta a noi trasformare il lavoro delle ultime settimane in risultati concreti».

Domani, dunque, l’Esseneto si accenderà di entusiasmo biancazzurro: l’Akragas parte con tanta voglia di stupire, consapevole che il cammino sarà lungo e tortuoso, ma anche che con il sostegno del proprio pubblico nulla è precluso. VIDEO

