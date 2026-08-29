Il Ministero della Salute ha formalizzato la convenzione che sblocca i 4 milioni di euro destinati all’acquisto dell’acceleratore lineare e alla realizzazione del nuovo bunker presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. “Questi 4 milioni sono il frutto dell’emendamento che ho presentato in Parlamento e che è stato approvato dalla Camera – afferma il una nota il deputato Calogero Lillo Pisano -. Quando ho portato questa battaglia nelle istituzioni avevo un obiettivo preciso: dare ad Agrigento uno strumento in più nella lotta contro il cancro e ridurre la necessità per tanti pazienti di lasciare la propria terra per curarsi. Oggi quel finanziamento diventa un passo concreto verso la realizzazione dell’opera”.

“Dietro un acceleratore lineare non c’è soltanto una macchina. Ci sono pazienti, famiglie, sofferenze e speranze – continua Pisano -. Ci sono persone che meritano di potersi curare nella propria terra senza affrontare ogni volta i cosiddetti viaggi della speranza. E c’è una cosa che voglio dire con chiarezza. Questo risultato è anche la mia risposta a chi, non potendo contestare la mia attività politica, il mio impegno e i risultati che sto ottenendo per Agrigento e per il nostro territorio, cerca di denigrarmi e di screditarmi inventando falsità. Io continuo a fare ciò per cui sono stato eletto: lavorare, portare risorse e risultati ad Agrigento”.

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