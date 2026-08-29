Un incendio divampato a Favara la notte scorsa, e un maxi rogo scoppiato questa mattina a Menfi, alimentati dal vento e dal caldo africano. Ore di super lavoro per i vigili del fuoco. In contrada Petrusa le fiamme hanno carbonizzato un’area collinare. Sono stati i residenti per l’avanzata del fuoco ad allertare il 112. I soccorritori hanno raggiunto il fronte del rogo e dopo alcune ore hanno completato l’opera di spegnimento.

Maxi incendio in contrada Cipollazzo, nel territorio di Menfi. Le fiamme hanno creato una forte e comprensibile apprensione tra i residenti della zona e all’interno delle abitazioni limitrofe. Nella zona sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, mentre dall’alto hanno operato anche canadair ed elicotteri. Aria irrespirabile e circolazione stradale chiusa lungo l’arteria che collega contrada Fiori alla località balenare di Porto Palo.

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