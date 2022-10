Raccolta differenziata a Favara. Gazebo informativo a disposizione dei cittadini

E’ stata un’iniziativa particolarmente apprezzata dai cittadini, quella di installare un gazebo informativo sui temi dell’ambiente e della raccolta differenziata messo a disposizione dei cittadini, all’interno della “Fiera d’ottobre” che si è aperta ieri a Favara ed organizzata dall’Amministrazione comunale. All’apertura del gazebo, insieme a Pietro Siracusa in rappresentanza delle Iseda, Sea, Ecoin, Icos e Seap che hanno in appalto il servizio di raccolta differenziata, anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo e l’assessore all’ambiente Lillo Attardo. I cittadini hanno fatto domande e chiesto materiale informativo e chiarimenti su quelle che sono le modalità per una corretta raccolta differenziata.