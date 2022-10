Alla camera di commercio di Agrigento la consegna dei Premi “Progresso Economico 2022”.

Alla camera di commercio di Agrigento la consegna del “Premio Progresso Economico nell’era digitale”, promosso dall’ente camerale con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo scopo è sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, si propone di trasmettere, anche in questo difficile momento, un segno di speranza per il futuro attraverso un attestato di riconoscenza ad alcune imprese del territorio che si sono particolarmente distinte sia sul versante dell’innovazione in campo digitale, che della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato. Sono 14 le aziende premiate in questa edizione, assegnato anche un Premio Fedeltà al Lavoro e un Premio Speciale Progresso Economico.

Ecco l’elenco delle aziende e delle personalità premiate nel corso della cerimonia:



Opuntia

Ristorante, pizzeria e sala banchetti a Santa Margherita Belice.

Salvatore Restivo

Restivo è un marchio storico e stimato all’interno del panorama della gioielleria,

orologeria ed articoli da regalo.

Terra Dunci

La produzione dei grani antichi nell’azienda avviene in maniera economicamente sostenibile riuscendo a chiudere la filiera.



Think Green srl

L’azienda si propone di fare del rifiuto una risorsa attraverso il suo pronto recupero in modo da combattere l’inquinamento, riducendo l’utilizzo di energia. ‘

Ferraro Bio Farmisicily soc. Agricola

Ferraro Bio Farm rappresenta la quarta generazione di agricoltori, la stessa

che nel 2012 ha convertito la superficie di 60 ettari alla coltivazione di grani antichi

biologici



Saccomando Giovanna

L’azienda Saccomando Giovanna si occupa di commercio all ingrosso di prodotti

ortofrutticoli prestando la massima attenzione alla qualità e all’;igiene della merce.

Premio Fedeltà al Lavoro a Lilly Minio che per oltre cinquant’anni si è dedicata alla sua attività commerciale attraverso la gestione di diversi punti vendita nella città di Agrigento.

Premio Speciale Progresso Economico al Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, “per il suo straordinario contributo al percorso di crescita culturale e sociale del territorio”