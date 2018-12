L’Assessore Nello Hamel comunica ai cittadini che giorno 25 dicembre non avverrà la regolare raccolta dei rifiuti. La plastica, quindi, non verrà ritirata e dovrà essere trattenuta fino al giorno del ritiro. L’Assessore ha posto l’accento sul fatto che la plastica non dà particolari problemi ad essere trattenuta in casa e ciò consentirà agli operatori di festeggiare serenamente il Natale.

Qui di seguito la comunicazione completa dell’assessore: