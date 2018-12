Il derby di Natale è tutto granata, pesante ko per la Fortitudo Agrigento

2B Control Trapani vs Fortitudo Agrigento: 90-70

Parziali: (23-22, 19-13, 19-17, 29-18)

2B Control Trapani: Federico Miaschi 15 (2/2, 3/5), Rotnei Clarke 14 (1/6, 3/7), Cameron Ayers 13 (3/7, 1/4), Curtis chinonso Nwohuocha 13 (6/6, 0/0), Rei Pullazi 10 (1/2, 2/4), Andrea Renzi 7 (2/7, 1/3), Marco Mollura 7 (2/2, 1/3), Roberto Marulli 6 (0/1, 2/5), Salvatore Basciano 3 (0/0, 1/1), Erik Czumbel 2 (1/2, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Giorgio Artioli 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.

Fortitudo Agrigento: Dimitri Sousa 21 (4/6, 4/7), Lorenzo Ambrosin 15 (2/6, 3/5), Jalen Cannon 10 (4/5, 0/1), Amir Bell 10 (3/7, 1/2), Edoardo Fontana 8 (4/6, 0/2), Tommaso Guariglia 4 (1/3, 0/4), Simone Pepe 2 (1/3, 0/5), Marco Evangelisti 0 (0/1, 0/1), Paolo Nicoloso 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Giacomo Zilli 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Franco Ciani

Assistente: Luigi Dicensi

Arbitri: Mauro Moretti; Jacopo Pazzaglia; Simone Patti.

Media: Diretta live streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz).

Spettatori: 2500 circa.

Trapani. Al PalaConad la 2B Control fa suo il derby siciliano contro Agrigento dopo una partita intensa e giocata con grande determinazione. Il finale dice 90-70 per i padroni di casa, i ragazzi di Parente vincono ogni parziale legittimando il successo. Priva di Zilli, la Fortitudo Agrigento prova a stare in partita ma, a 2’ dalla fine, la tripla di Clarke vale l’ 87-68 che, di fatto, chiude i giochi. Tra i singoli segnaliamo la grande performance di Nwohuocha, autore di 13 punti e la tripla finale del 2002 Salvatore Basciano, alla prima apparizione in serie A2 Old Wild West.