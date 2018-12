Agrigento, un tentativo di scasso alla Stazione Centrale

Sarebbero stati danneggiati alcuni infissi e una porta. La polizia indaga.

Nella giornata di ieri, in tarda nottata, un individuo col volto coperto ha tentato di intrufolarsi all’interno della stazione centrale di Agrigento. Durante il tentativo sono stati danneggiati alcuni infissi e una porta. Con ogni probabilità l’intento era quello di raggiungere le macchinette che contengono il denaro speso dai viaggiatori.

La Polizia ha visionato le telecamere di sicurezza dalle quali si evince che l’uomo è fuggito dopo vari e vani tentativi di penetrare all’interno. Armato di alcuni oggetti da scasso, ha tentato di farsi strada attraverso la porta in questione, danneggiandola. Senza darsi per vinto ha provato anche a fare irruzione dalla finestra, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine.

A questo punto, forse per paura di essere stato visto, è fuggito a gambe levate. Dalla descrizione sembrerebbe un uomo di mezza età, volto coperto. con uno zaino in spalla e alcuni arnesi da scasso.

Il mattino seguente sono stati gli impiegati della ferrovia che si sono resi conto del tentativo di scasso e hanno avvertito immediatamente le forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso.