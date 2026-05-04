Racalmuto, cronometrista travolto durante il rally: trasferito al Trauma Center di Villa Sofia, prognosi riservata

Rischia di trasformarsi in tragedia la gara automobilistica in corso all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, durante il Rally Show del 2 e 3 maggio 2026. Un cronometrista, classe 1972, è stato investito da un’auto in corsa mentre si trovava lungo il tracciato per le operazioni di rilevamento tempi. L’impatto è stato particolarmente violento e l’uomo è stato sbalzato in avanti. L’episodio si è verificato domenica scorsa poco dopo le 15,30.

Dopo i primi soccorsi, il ferito è stato inizialmente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato successivamente trasferito al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’episodio ha scosso profondamente l’ambiente della manifestazione, trasformando una giornata di sport in momenti di grande apprensione.

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