Un cronometrista è stato investito da un’auto in corsa durante una gara all’autodromo di Racalmuto, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, l’uomo si trovava sulla pista mentre stava effettuando le rilevazioni dei tempi quando è stato travolto da una vettura, che lo ha sbalzato in avanti per diversi metri.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. All’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto era in corso di svolgimento la manifestazione Rally Show.

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