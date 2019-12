Racalmuto, cenone Natale sicuro: sequestrate tre tonnellate di pesce avariato

I Carabinieri di Racalmuto insieme ai colleghi del Nas di Palermo, nell’ambito di una campagna natalizia mirata a controllare e reprimere i reati contro la salute pubblica, hanno ispezionato un’azienda conserviera e sequestrato 3 tonnellate di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Elevate sanzioni per migliaia di euro.

La tradizione natalizia vuole che il cenone della Vigilia sia a base di pesce e proprio per onorare questa tradizione migliaia di consumatori si affrettano in questi giorni a comprare il necessario, nella speranza di trovare i prodotti migliori sugli scaffali. Per garantire la serenità degli acquisti a Racalmuto sono scesi in campo i Carabinieri, controllando un’industria conserviera locale.

Una volta iniziato il controllo, per i militari è stato un susseguirsi di spiacevoli sorprese: bancone dopo bancone hanno trovato e ovviamente sequestrato migliaia di vasetti di pesce sott’olio e di filetti sottosale in cattivo stato di conservazione e dalle caratteristiche alterate.

I militari hanno quindi proceduto a sanzionare per mille euro il titolare della ditta e hanno sequestrato, impedendo che potessero finire in commercio, oltre 3 tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione.

I controlli dei Carabinieri continueranno incessanti per tutte le festività natalizie.