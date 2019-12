Ancora veicoli in fiamme a Canicattì. La notte scorsa è successo in via Gugino, nei pressi della chiesa di Santa Chiara. L’incendio è divampato poco prima delle due ed ha devastato una Renault Scenic di proprietà di un insegnante.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini. Ancora sconosciute le cause del rogo. Privilegiato il dolo.

Troppi veicoli a fuoco nell’anno in corso in territorio canicattinese.