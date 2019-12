Alberi ad alto fusto a rischio ad Agrigento. Dobbiamo aspettare la tragedia?

Numerosi alberi presenti in più punti della città, in luoghi centrali e di grande traffico veicolare e pedonale, sembrano in procinto di crollare con il pericolo per i passanti.

Ad esempio basta vedere due di essi, uno lungo la passeggiata dei templi ed uno in via De Gasperi ( due sono già crollati).

Entrambi, come altre decine, sono contrassegnati da un bollo rosso che ne sta a rappresentante l’estrema pericolosità per l’incipiente crollo. Gli enti preposti che sono al corrente di tutto ciò come mai non provvedono? Aspettiamo un caso mortale?

Le conseguenze dei temporali di questi giorni che si sono abbattuti anche sul nostro territorio impongono di non trascurare alcuna attività di prevenzione per mettere in sicurezza le persone ma anche gli automobilisti.