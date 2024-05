Non c’è pace per il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ieri si è dimesso il dottor Gerlando Verruso, primario reggente del reparto di emergenza – urgenza al nosocomio di contrada Consolida. Verruso ha gettato la “spugna” a causa della carenza cronica di personale. Il primario ha comunicato ai vertici dell’Asp le dimissioni attraverso una lettera con la quale spiega i motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione. Una dimissione, questa, che va a peggiorare di più una situazione già abbastanza critica e per la quale si chiedono soluzioni alternative ormai da diversi anni.Le dimissioni di Gerlando Verruso, al contrario di quelle di Sergio Vaccaro che ha lasciato ospedale ed Asp di Agrigento, riguardano la reggenza della direzione dell’unità operativa complessa del pronto soccorso, ma non il suo posto di dirigente medico.

Come si ricorderà, il primario titolare Sergio Vaccaro, alcuni mesi fa, si era dimesso in maniera clamorosa e, per certi versi, anche in segno di protesta nei confronti della direzione strategica pro-tempore e non solo. Gerlando Verruso era stato nominato nelle more dell’espletamento del concorso di direttore dell’unità operativa complessa di emergenza-urgenza del presidio ospedaliero. Durante la sua reggenza, il primario incaricato ha coordinato l’area con impegno, sacrificio ed abnegazione, lavorando incessantemente e con la notoria carenza di personale medico, sino a quando ha deciso di dimettersi.

Il manager dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, tenterà di rimediare, e afferma: “Le dimissioni del responsabile Verruso arrivano in un momento assai delicato per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento. Cercherò di incontrarlo il prima possibile per convincerlo a ritornare indietro nei suoi passi. La sua professionalità ha limitato i danni in quel reparto”.