Il mister Marco Coppa: ‘La Rabbia del Campo si Trasformi in Energia Positiva’”

di Marilena Patti

Nel cuore di una stagione calcistica segnata da sfide cruciali per la salvezza, l’Akragas si prepara ad affrontare il Ragusa in un confronto che va oltre i 90 minuti di gioco. Il tecnico Marco Coppa, guidando la sua squadra alla terza partita in sette giorni, ha condiviso pensieri e speranze in un’intervista rilasciata alla vigilia della del derby.

Il Duello per la Salvezza:

Entrambe le squadre si trovano a lottare per ottenere punti preziosi e mantenere vive le speranze di rimanere nella categoria. La partita, descritta come un altro scontro diretto per la salvezza, mette a confronto due contendenti determinati a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Il Rispetto per l’Avversario:

Coppa ha sottolineato l’importanza di rispettare l’avversario, riconoscendo nel Ragusa una squadra di valore con un allenatore abile. L’Akragas, tuttavia, guarda anche alle proprie risorse e al lavoro svolto in allenamento per affrontare la partita con determinazione.

Campo Difficile e Assenza di Pubblico:

La sfida si giocherà su un campo che ha visto molte battaglie stagionali, e l’assenza di pubblico aggiunge un elemento di sfida. Coppa, tuttavia, vede l’opportunità di trasformare la rabbia per questa situazione in una forza positiva in campo, sperando che i giocatori traducano l’energia accumulata in risultati tangibili.

Il Rimpianto per l’Assenza dei Tifosi:

L’allenatore ha espresso il rimpianto per non poter contare sull’entusiasmo e il sostegno dei tifosi, soprattutto in un derby. La loro assenza è avvertita come una mancanza significativa, ma Coppa si appella alla squadra affinché trovi la forza dentro di sé per compensare questa assenza.

Determinazione dei Giocatori:

Con i giocatori che si presentano sulla scena con un mix di rabbia e determinazione, Coppa si augura che questo spirito combattivo possa trasformarsi in una marcia trionfale verso la salvezza. La squadra è decisa a mantenere la coerenza nei risultati e a sfruttare ogni opportunità per avanzare nella classifica.

Il Ritorno di Gianluca Litteri:

Un punto luminoso è il ritorno di Gianluca Litteri, il cui contributo è atteso con grande ottimismo. Coppa si mostra sicuro che il giocatore fornirà una spinta cruciale, contribuendo alla causa della squadra nella battaglia contro il Ragusa.

In conclusione, la partita contro il Ragusa si prospetta come un capitolo fondamentale nella stagione dell’Akragas. La determinazione del coach, la forza dei giocatori e la speranza di un ritorno positivo di Gianluca Litteri alimentano la fiamma della squadra, mentre il desiderio di vittoria brilla anche senza il calore dei tifosi in tribuna. La battaglia per la salvezza continua, e l’Akragas è pronto a scendere in campo con tutto il cuore.