La pizza, come emblema della gastronomia italiana, diventa una rappresentazione tangibile di territorio e tradizione. La selezione attenta di farine di alta qualità, abbondantemente prodotte in Sicilia, è un elemento distintivo delle sue creazioni. Pistritto afferma che la fragranza di una buona pizza è un’esperienza gustativa unica, in grado di evocare memorie legate al luogo, alle persone e al territorio.

Pistritto sottolinea l’importanza delle materie prime di alta qualità, scelte accuratamente dai produttori locali che abbracciano l’agricoltura biologica e sostenibile. “Farine, formaggi, pomodori, ortaggi e persino salumi sono selezionati tra i migliori prodotti siciliani.” La sua filosofia culinaria si estende stagionalmente attraverso le diverse regioni d’Italia, esplorando le eccellenze locali e offrendo una varietà di sapori unici.

Presso «Da Pistritto», i clienti possono immergersi in un mondo di circa 40 ricette di pizza e creazioni affini, tutte progettate per affascinare i palati più esigenti. La pizza di punta, la «Sicilia Beddra», celebra la bellezza della Sicilia incorporando le prelibatezze locali.

La continua evoluzione del menu è il risultato di un’interazione costante con i clienti, i quali sono invitati a condividere i propri suggerimenti e preferenze. La passione di Pistritto si traduce non solo nelle speciali pizze bianche, di cui è stato campione mondiale nel 2021, ma anche nella classica pizza al pomodoro, un’icona che ha reso famosa l’Italia in tutto il mondo.

Le numerose onorificenze ricevute nel corso degli anni, tra cui il premio alla trasmissione «Il boss della pizza» nel 2019 e il titolo di campione mondiale della pizza bianca nel 2021, testimoniano il talento straordinario di Carmelo Pistritto. La sua passione per la pizza è nata sin da giovane, quando ha sperimentato la creazione della sua prima pizza a soli 11 anni, un momento che ha segnato l’inizio di un percorso professionale appassionato.

La filosofia di Pistritto è radicata nella valorizzazione delle radici italiane, in particolare della Sicilia, attraverso l’utilizzo di materie prime eccellenti. La sua dedizione all’eccellenza, simboleggiata dall’immagine di uno sgabello che lo ha elevato all’altezza della sfida, continua a guidarlo nel suo viaggio culinario. Pistritto conclude che “Da Pistritto” è il luogo dove la sua visione di pizza racconta non solo il gusto, ma anche i valori e la qualità del made in Italy, con una particolare attenzione alla sua amata Sicilia e alle sue straordinarie materie prime.