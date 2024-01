Ha perso il controllo della sua moto ed è rovinato sul selciato. Vittima dell’incidente stradale avvenuto lungo la strada statale che collega Canicattì con Naro, è un motociclista che viaggiava con un gruppo di centauri. L’uomo rimasto ferito con un’ambulanza del 118 è stato portato in ospedale. La dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, non è ancora chiara. Ad occuparsi degli accertamenti sono i carabinieri.