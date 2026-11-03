R.N. Motors, l’usato garantito Renault e Dacia: con Renew scegliere un’auto di seconda mano diventa più semplice
Dalla concessionaria R.N. Motors di Agrigento, nuove opportunità per chi cerca un’auto usata con garanzie, servizi dedicati e soluzioni di finanziamento. A novembre arrivano anche i Renew Days, con una promozione dedicata.
Acquistare un’auto usata significa cercare il giusto equilibrio tra qualità, affidabilità e convenienza. Una scelta che richiede attenzione, soprattutto quando si tratta di valutare le condizioni del veicolo, le garanzie disponibili e i servizi di assistenza successivi all’acquisto.
È proprio su questi aspetti che si concentra Renew, il programma di veicoli usati certificati della rete Renault e Dacia, disponibile anche attraverso la concessionaria R.N. Motors di Agrigento.
L’obiettivo è offrire agli automobilisti un punto di riferimento per la scelta di una vettura usata, con la possibilità di valutare differenti modelli, motorizzazioni, fasce di prezzo e formule di acquisto.
Renew, un nuovo modo di scegliere l’usato
Il programma Renew propone un’offerta di vetture usate accompagnate da specifiche garanzie e servizi, con condizioni che variano in base al veicolo e alla formula prevista.
Dalle city car ai SUV, dalle vetture a benzina alle motorizzazioni ibride e GPL, il catalogo permette di individuare soluzioni adatte a differenti esigenze di mobilità.
Attraverso la piattaforma Renew è possibile consultare le caratteristiche delle vetture disponibili, verificare chilometraggio, anno di immatricolazione, alimentazione, prezzo e, dove previsto, le possibilità di finanziamento.
Novembre è il mese dei Renew Days
Un’opportunità in più arriva con i Renew Days, l’iniziativa promozionale prevista per il mese di novembre.
La campagna propone 3 anni di garanzia convenzionale con 3 anni di finanziamento, secondo le condizioni dell’offerta.
La promozione, valida fino al 30 novembre 2026, riguarda i veicoli Renault usati che rispettano determinati requisiti, tra cui un’anzianità non superiore a quattro anni dalla prima immatricolazione e un chilometraggio inferiore a 120.000 chilometri.
Un’iniziativa che punta a rendere ancora più interessante l’acquisto di un’auto usata, affiancando alla scelta del veicolo una copertura convenzionale di durata pluriennale.
R.N. Motors, il riferimento ad Agrigento
Per chi vive ad Agrigento e in provincia, R.N. Motors rappresenta un riferimento per conoscere le opportunità offerte dal programma Renew, richiedere informazioni sulle vetture disponibili e approfondire le condizioni delle promozioni in corso.
La scelta di un’auto usata può così partire dalla consultazione online e proseguire direttamente in concessionaria, dove valutare le caratteristiche dei veicoli e le soluzioni più adatte alle proprie necessità.
Per conoscere le disponibilità e le condizioni dei Renew Days è possibile rivolgersi a R.N. Motors ad Agrigento.
Messaggio promozionale. Offerta soggetta a condizioni, limitazioni e approvazione del finanziamento. Dettagli e disponibilità da verificare presso la concessionaria.
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